МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Цены на бытовую технику и другие товары постепенно снизятся после прекращения ажиотажных покупок, поэтому сегодня лучше не поддаваться панике и сберечь средства, заявил радио Sputnik эксперт по финансовой грамотности Денис Ивлев.

Он отметил, что из-за снижения курса рубля автомобили и бытовая техника должны были подорожать на 15%, но цены подскочили вдвое.

"Это относится к компаниям, которые были завязаны на международных поставках, для них это было бы объективно. Особенность в том, что многие компании товары закупили до всей ситуации, склады забиты, но они решили заработать на панике россиян: купили по прежним закупочным ценам, а продают с учетом повышения, в разы увеличивая наценку", — объяснил эксперт.

Он уверен, что лучше подождать, пока ситуация нормализуется, поскольку цены будут постепенно снижаться. В качестве примера Ивлев привел цены на аренду жилья в Москве, которые "снижаются на пять-десять тысяч" рублей.

То же самое, по его мнению, произойдет с ценами на бытовую технику и другие товары.

"Понятно, что они подорожают из-за инфляции, но не на те значения, на которые поднимают спекулянты", — заключил эксперт.