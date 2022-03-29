МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. "М.Видео-Эльдорадо" начал продавать бытовую технику и электронику, используя популярный в 2000-х годах кредитный инструмент "10-10-10". Его предоставляют работающие через кредитную платформу ритейлера ОТП Банк, МТС Банк и "Ренессанс Кредит". Об этом пишут "Известия" со ссылкой на представитель объединенного ритейлера. Эксперт предсказал новый курс рубля, который всех удивит

"Кредитное предложение предполагает первоначальный взнос в размере 10% стоимости покупки и погашение основной суммы и процентов в течение 10 месяцев. Общая переплата по кредиту составит порядка 10% при годовой ставке 23-23,5% в зависимости от предложения конкретного банка. Акция распространяется на большинство товаров", — уточнил он.

По словам представителя ритейлера, приобретать технику по такой схеме выгоднее, чем брать кредит. К примеру, при покупке смартфона стоимостью 50 тысяч рублей при помощи инструмента "10-10-10" итоговая цена составит 55 тысяч, а при оформлении потребительского кредита на год — примерно 67 тысяч рублей, утверждает он.

Представители других ритейлеров и операторов на вопрос "Известий" сказали, что пока формат "10-10-10" их магазины не используют.

"Большинство ритейлеров сейчас не используют "10-10-10", но в ближайшее время розничные сети, скорее всего, введут такую практику. Им нужен оборот, а без таких мер поддержки продаж сохранить его на приемлемом для продолжения бизнеса уровне вряд ли удастся", — считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"10-10-10" нужен ритейлерам, в первую очередь чтобы сохранить оборот и покупателей, отмечает сотрудник одной из розничных сетей.