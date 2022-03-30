МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Цены на популярные у россиян товары снижаются после укрепления курса рубля: офисная бумага дешевеет на 30%, женские прокладки – на 15%. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса Wildberries. Эксперт объяснил, что "подрежет крылья" доллару вопреки планам США

"Отмечается снижение цен на бумагу для оргтехники — до 30% на отдельные предложения… Продавцы Wildberries снизили цены на некоторые детские смеси и гигиенические прокладки на 13%, подгузники – на 17%", — говорится в сообщении.

Кроме того, начинают дешеветь и товары из ассортимента бытовой техники: варочные панели — на 22%, стиральные машины — на 20%, холодильники — на 15%. Согласно данным компании, снизились цены и на отдельные модели ноутбуков – на 30%, мониторы – на 40%, системные блоки и моноблоки – на 30%.

Опустились в цене и смартфоны – на 20% (в том числе и iPhone 13). "Продавцы также снизили цены и на некоторые модели телевизоров на 30%", — отмечает маркетплейс.

Помимо этого, Wildberries с понедельника запустил программу поощрения для продавцов, которые снизят цены на свои товары или оставят их на уровне февраля. Так, для них маркетплейс уменьшает свою комиссию на 3-5% в зависимости от модели продаж.

После начала спецоперации на Украине и заявления компании Procter&Gamble (владеет брендами Pampers, Always, Tampax, Naturella, Discreet) о сокращении количества доступных на российском рынке продуктов на маркетплейсах был зафиксирован рост цен на предметы женской гигиены и детские подгузники, а россияне в соцсетях жаловались на пустые полки с этой продукцией в магазинах. Кроме того, в соцсетях появились жалобы на резкий рост цен (+300%) на офисную бумагу в магазинах.

По данным Московской биржи, рубль во вторник вырос к доллару до 84,96 рубля, к евро — до 94,1 рубля. Доллар и евро максимально падали в ходе торгов вторника до минимумов с конца февраля: до 82,95 рубля и до 92,1 рубля соответственно.