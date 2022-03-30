МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Новые бренды смогут прийти на смену зарубежным ритейлерам, объявившим о приостановке своей деятельности в России, не ранее чем через полгода. Такое мнение высказал генеральный директор ЦДМ на Лубянке Алексей Копанев. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. США и страны Запада объявили санкции в отношении крупнейших российских банков и ряда организаций. После этого многие крупные международные ритейлеры объявили о приостановке своей деятельности в России.

"Приход новых брендов будет, однако на горизонте минимум шесть месяцев. Нужно наладить поставки, бизнес-процессы, а также выстроить партнерские отношения. Все будет зависеть от покупательной способности и доступа к финансированию", — сказал Копанев на конференции "Ритейл в России: перенастройка отрасли".

Он не исключил, что одним из вариантов развития торговых центров может стать популяризация рынка вторичной торговли, известной как секонд-хенд.

"Сбой в цепочке поставок может привести к появлению огромному количеству контрафакта. У людей возникнет необходимость иметь доступ к качественному товару, и кто-то сможет увидеть в этом возможность заработать", — уточнил эксперт.