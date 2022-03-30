МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. ФАС России проводит антикартельные проверки пяти крупнейших дистрибьюторов сахара в связи с резким ростом цен, сообщает ведомство. Правительство легализовало параллельный импорт товаров в Россию

"Проверочные мероприятия проводятся в связи резким повышением цен на сахар, а также его сокращением в торговых сетях в отношении ООО "Скайфуд", ООО "ТД "Невская Бакалея", ООО "Дары полей", ООО "Пангея", ООО "Сударушка", — говорится в сообщении.

Уточняется, что внеплановые проверки проводятся также в связи с сокращением сахара в торговых сетях.

Служба в рамках проверки произведет оценку ценообразования сахара данными организациями, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен и сокращения товара на рынке. Также, ведомство проведет анализ цепочки продаж сахара от производителя до розничной торговли, и в случае наличия нарушений, будет возбуждено антимонопольное дело, а компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки.

Сообщается, что окончательные выводы о наличии либо отсутствии нарушений антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации.

Ранее ФАС провела внеплановые выездные проверки в отношении крупнейших производителей сахара.