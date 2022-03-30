МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Рост цен на репчатый лук в России ускорился — он подорожал за период с 19 по 25 марта на 18,28% против 13,65% неделей ранее, при этом огурцы и помидоры подешевели, говорится в сообщении Росстата.

По информации Росстата, с 19 по 25 марта плодоовощная продукция в среднем подорожала на 2,7% (после роста на 3,8% неделей ранее). Цены на картофель, капусту, лук, свеклу и морковь ускорились. Так, репчатый лук подорожал на 18,3%, капуста – на 15,9%, морковь – на 11,5%, свекла – на 9,5%, картофель – на 4,1%. На предыдущей отчетной неделе лук вырос в цене на 13,65%, капуста – на 6,4%, морковь – на 5,6%, свекла – на 5,2%, картофель – на 3,1%.

В тоже время на неделе с 19 по 25 марта подешевели огурцы — на 7,22% (против 6,6% неделей ранее) и помидоры — на 0,72% (рост на 8,2% неделей ранее). Рост цен на яблоки чуть замедлился — они подорожали на 3,7% против роста цен на 3,9% неделей ранее, на бананы также замедлился – их стоимость выросла на 3% против 7,83% за прошлый отчетный период.

В комментарии к публикации Росстат указал, что на динамику инфляции за неделю с 19 по 25 марта, которая составила 1,16% против 1,93% неделей ранее, оказало замедление темпов удорожания плодоовощной продукции.

"Это связано с тем, что четыре вида плодоовощной продукции – огурцы, помидоры, яблоки и бананы, совокупная доля которых в структуре потребительских расходов домохозяйств составляет 2,038% – на прошедшей неделе подешевели или снизили темпы роста цен. Поэтому ускорение роста цен на картофель, капусту, лук, свеклу и морковь, доля которых в структуре потребительских расходов населения в сумме составляет 0,912%, не смогло изменить общего тренда", — говорится в сообщении статистического ведомства.