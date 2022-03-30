МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Риски возникновения дефицита овощей в России исключены, а их подорожание объясняется сезонностью, заявили в пресс-службе Минсельхоза. Названы овощи, подешевевшие за неделю

"Импорт продукции из основных стран-партнеров идет без перебоев, а в случае необходимости российские компании имеют возможность оперативно перестраивать каналы поставок. Таким образом, риски возникновения дефицита овощей в России исключены", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на стоимость овощей сейчас влияет ряд факторов. "В частности, традиционное сезонное сокращение запасов отечественной продукции приводит к тому, что зимой и в начале весны на рынке растет доля более дорогой импортной. При этом поступление на рынок овощей нового урожая будет способствовать стабилизации ценовой ситуации", — добавили в Минсельхозе.

В ведомстве отметили, что для того, чтобы дополнительно обеспечить потребности внутреннего рынка, Минсельхоз инициировал обнуление импортных пошлин на овощную группу до 30 сентября. "Соответствующее решение уже принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии", — подчеркнули в министерстве.