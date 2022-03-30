МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Запасов сахара в России – около 2 миллионов тонн, этого хватит до нового урожая сахарной свеклы, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Минсельхоз исключил дефицит овощей в России

"Сахара достаточно, на складах у заводов, его достаточно до нового урожая. Около 2 миллионов тонн сахара в стране есть, и его хватит до нового урожая. То есть до сентября. Дополнительно мы приняли решение не вывозить сахар из страны", — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия 1".

Абрамченко уточнила, что Россия производит около 6 миллионов тонн сахара в год, а потребляет – около 5,8 миллиона тонн. "За первые две недели марта мы столкнулись с чудовищным и таким ажиотажным спросом на этот продукт. Почему так произошло? Ну, наверное, люди, действительно, решили закупить сахар впрок, в случае, если его не будет", — предположила вице-премьер.

Комментируя рост цен на сахар, Абрамченко отметила, что он связан с несколькими факторами. В первую очередь — с ростом издержек, а также с тем, что сахар – это биржевой товар. "Растут издержки у заводов-производителей. Логистические затраты растут. Растут затраты на упаковку, а по некоторым видам упаковки затраты выросли в 2-3 раза. Соответственно, это отражается на стоимости товара", — отметила она.

Сказался на стоимости сахара и дисбаланс, который был в рознице и в оптовом звене, а также ажиотажный спрос, который, по словам вице-премьера, уже пошел на спад. "В настоящее время мы можем говорить, что уже ажиотажный спрос снижается. В последнюю неделю мы практически приблизились к нормальному потреблению сахара в сутки", — сказала она.

"Гречки тоже достаточно", — подчеркнула Абрамченко.

Она отдельно отметила, что Россия полностью обеспечивает себя продовольствием. "Мы производим продовольствия достаточно, чтобы прокормить себя. Мало того, мы являемся по некоторым направлениям нетто-экспортерами, то есть мы излишки продаем за рубеж", — пояснила она.