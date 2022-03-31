МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Представители российского бизнеса предложили отменить ввозные пошлины на черный и зеленый чай, кофе, тропические фрукты, а также некоторые виды упаковки и сахарозаменители, пишет газета "Известия" со ссылкой на инициативу "Руспродсоюза".

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение ведомствам подготовить список импортных товаров, таможенные платежи на которые стоит обнулить.

"Руспродсоюз" направил письмо в министерство экономического развития, которое начало формировать перечень.

Отмечается, что таможенные сборы могут достигать 15% от стоимости товаров, поэтому введения таких льгот позволит сдержать рост цен либо снизить себестоимость продукции.

В список предложений по обнулению ввозной пошлины попали:

чай,

кофе,



тропические фрукты,

сахарозаменители,



добавки для мясных и колбасных изделий,



оборудование,



упаковка,

некоторые другие товары.



"Чайно-кофейная отрасль — одна из наиболее зависимых от импортной продукции. В силу естественных погодно-климатических условий практически всё сырье, ингредиенты и прочую сопутствующую продукцию для нее закупают на международных рынках", прокомментировал изданию предложение зампред правления ассоциации Дмитрий Леонов.

Как следует из свода ставок единого таможенного тарифа, пошлины на зарубежную продукцию составляют от 5% до 15% от цены поставки. Например, импортеры бананов, фиников, апельсинов платят 5% от стоимости 1 кг. Тариф по чаю может достигать 12,5%.