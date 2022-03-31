МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Рестораны, производители готовой еды и торговые сети столкнулись с резким — на 50% — ростом цен на упаковку для блюд, пишет газета "Известия". Игра "на слабо": что будет с поставками газа в Европу

В частности, в марте упаковка подорожала до 50%. Речь идет о пластике и бумаге, сообщили изданию компании: сети общественного питания "Шоколадница", "Якитория", супермаркеты "Азбука Вкуса" и другие.

Перечисленные компании получили от поставщиков-производителей уведомления о повышении цен.

Теперь одни производители готовой еды запасаются упаковкой впрок. Другие — ищут более бюджетные аналоги упаковки.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже запросила у крупнейших производителей упаковки информацию для анализа обоснованности увеличения стоимости. В случае, если служба выявит нарушения, к этим поставщикам будут приняты меры.