МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Продажи сахара в РФ на прошлой неделе упали на 48% по сравнению с концом февраля — началом марта, на этой неделе спад усилился, сообщает ритейлер "Магнит". Крупные торговые сети России отказываются от ограничения наценок на сахар

"Розничная сеть отмечает снижение покупательского интереса к сахару в своих магазинах: на прошлой неделе продажи этого продукта уменьшились на 48% в натуральном выражении по сравнению с концом февраля — началом марта", — говорится в сообщении.

Также, по данным ритейлера, суммарно в первые два дня текущей недели потребители приобрели почти в два раза меньше сахара, чем в среднем за один день на предыдущей.

"Магнит" отмечает, что в целом в последние три недели внимание россиян к данному товару постепенно ослабевает.

Кроме того, компания с 1 марта добровольно ограничила до 5% наценку на ряд социально значимых товаров, включая сахар. При этом минимальный размер наценки не ограничен и может быть, в том числе, отрицательным.