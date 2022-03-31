Вице-премьер исключила ручное регулирование цен на продукты
Вице-премьер Абрамченко исключила искусственное регулирование цен на продукты в РФ
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российские власти не занимаются и не будут заниматься искусственным регулированием цен на продукты, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в беседе с Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 24".
Необходимо, чтобы рыночные механизмы сами обеспечивали сбалансированное регулирование цен на рынке, подчеркнула она.
"Мы вообще не занимаемся регулированием цен и не будем этим заниматься" — сказала Абрамченко.
По словам вице-премьера, власти в первую очередь анализируют "самочувствие производителей продуктов питания" и оперативно принимают меры в случае роста издержек, например, обеспечивают дополнительное финансирование по льготным кредитам.
Второй механизм заключается в сокращении числа посредников между производителями и торговыми сетями. Этой работой занимается министерство промышленности и Минсельхоз, уточнила Абрамченко.