МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российские власти не занимаются и не будут заниматься искусственным регулированием цен на продукты, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в беседе с Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 24". Абрамченко рассказала о запасах гречки в России

Необходимо, чтобы рыночные механизмы сами обеспечивали сбалансированное регулирование цен на рынке, подчеркнула она.

"Мы вообще не занимаемся регулированием цен и не будем этим заниматься" — сказала Абрамченко.

По словам вице-премьера, власти в первую очередь анализируют "самочувствие производителей продуктов питания" и оперативно принимают меры в случае роста издержек, например, обеспечивают дополнительное финансирование по льготным кредитам.

Второй механизм заключается в сокращении числа посредников между производителями и торговыми сетями. Этой работой занимается министерство промышленности и Минсельхоз, уточнила Абрамченко.