МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Гречки в России достаточно — запасы гречихи оцениваются в примерно 400 тысяч тонн, а годовое производство составляет около миллиона тонн при меньших объемах потребления в стране, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. В России утвердили дорожную карту по развитию виноделия

"Что касается гречки. Гречки тоже достаточно. Мы производим около миллиона тонн гречихи. Потребляем меньше. И в настоящее время запасов достаточно. Около 400 тысяч тонн запасов гречихи есть", — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 24".

Вице-премьер также упомянула меры господдержки хлебопекарной отрасли по социально-значимым позициям – булке черного хлеба и батону белого хлеба. "Вот в отношении социально значимого хлеба мы второй год подряд приняли решение, что будем оказывать меры поддержки предприятиям хлебопекарной промышленности", — сказала Абрамченко.

"Что это значит? Это значит, что 2,5 миллиарда рублей доводится до этих предприятий через субъекты РФ — в случае, если предприятия принимают на себя обязательства не повышать стоимость. И со следующего месяца эта мера поддержки уже доступна. То есть деньги будут у предприятий", — пояснила она.

Федеральные власти, по ее словам, договорились с регионами и производителями хлебобулочных изделий, а также ассоциациями и союзами, что эта мера поддержки заработает, как и в прошлом году. "Предприятия сохраняют стоимость на социальный хлеб, и в этом случае они получают федеральную поддержку", — добавила вице-премьер.