МОСКВА, 1 пар — ПРАЙМ. За год — с марта пошлого 2021года по март текущего 2022го — "Индекс самогона" в России вырос на 29%, пишет "Российская газета" со ссылкой на расчеты аналитиков Финансового университета при правительстве РФ. В Германии прогнозируют рекордные доходы от экспорта газа для России

Что такое Индекс самогона? Это доля граждан, кому известны случаи производства домашнего алкоголя среди родных и знакомых.

Как отметил в беседе с изданием директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец, этот индекс рассчитывается на основании данных опросов населения и показывает уровень распространения производства самодельного алкоголя в России.

"Исследование Финансового университета показало, что по итогам марта в стране производится на 29% больше самодельного алкоголя, чем год назад", — отметил он.

Порядка 8% жителей крупных и средних городов РФ говорят, что среди их друзей или знакомых есть те, кто занимается производством алкоголя дома.

"Как представляется, именно рост производства самодельного алкоголя стал одним из факторов, подтолкнувшим вверх спрос на сахар, который начал активно расти, начиная со второй половины 2021 года. Ведь на один литр самогона нужно не менее килограмма сахара", — объяснил Зубец.

Больше всего производителей самодельного алкоголя исследователи нашли в крупных (с населением свыше 250 тысяч человек) городах: