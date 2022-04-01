МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 21 по 27 марта вернулся к росту после снижения в течение двух недель подряд, поднявшись на 4 пункта — до 105 пунктов. В России резко вырос "индекс самогона"

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе средний чек вырос по медицинским маскам (на 20%, до 79 рублей), кусковому мылу (на 17%, до 121 рубля), перчаткам (на 7%, до 190 рублей) и туалетной бумаге (на 3%, до 113 рублей). По остальным товарам из набора он снизился — по лимонам (на 8%, до 37 рублей), гречке (на 6%, до 125 рублей) и антисептикам (на 5%, до 277 рублей). Россиян предупредили о возможном дефиците бананов

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей поднялся на 4 пункта и составил 105 пунктов. В результате индекс отыграл почти половину резкого снижения той недели — с 14 по 20 марта он просел сразу на 9,7 пункта.

Закупка товаров повседневного спроса вернулась к привычному уровню, в том числе многие россияне продолжили пополнять запасы средств индивидуальной защиты, ведь с выходом с удаленной работы происходит больше контактов и взаимодействия в общественном пространстве, отмечают аналитики "Платформы ОФД".