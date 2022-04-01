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2022
https://1prime.ru/consumer_markets/20220401/836563581.html
Немецкие магазины повышают цены на продукты
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Крупнейший в Германии продуктовый дискаунтер ALDI объявил о повышении цен на мясные и молочные продукты с понедельника. По словам официального представителя магазина Флорианы... ПРАЙМ, 01.04.2022
потребрынок, бизнес, новости, продовольствие, германия, потребительский рынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕРЛИН, 1 апр — ПРАЙМ. Крупнейший в Германии продуктовый дискаунтер ALDI объявил о повышении цен на мясные и молочные продукты с понедельника.
По словам официального представителя магазина Флорианы Шольбек, это связано с кризисом, вызванным ситуацией вокруг Украины, а также ростом цен на корма, удобрения и энергоносители.
"С начала войны на Украине есть скачки закупочных цен, которых мы еще никогда не наблюдали", — приводит ее слова газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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