БЕРЛИН, 1 апр — ПРАЙМ. Крупнейший в Германии продуктовый дискаунтер ALDI объявил о повышении цен на мясные и молочные продукты с понедельника. Медведев предложил расширить список запрещенных к ввозу продуктов

По словам официального представителя магазина Флорианы Шольбек, это связано с кризисом, вызванным ситуацией вокруг Украины, а также ростом цен на корма, удобрения и энергоносители.

"С начала войны на Украине есть скачки закупочных цен, которых мы еще никогда не наблюдали", — приводит ее слова газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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