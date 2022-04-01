МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Кассовая лента в России подорожала в 2-3 раза по сравнению с февралем, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Россияне стали покупать меньше мыла и туалетной бумаги

"Действительно, у нас сейчас есть рост цен, прежде всего.. на кассовую ленту", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, в некоторых региона уже наблюдается дефицит.

Евтухов пояснил, что это связано с тем, что потребители кассовой ленты — в том числе, розничные сети и банки — использовали не только отечественную, но и импортную ленту. "Причем у нас импортной ленты где-то 50%, может быть, даже больше объем рынка", — уточнил он.

При этом ситуация с офисной бумагой в стране приходит в норму. Ведомство фиксировало сильный рост цен, но сейчас они приходят в норму и возвращаются к уровням января-февраля, добавил Евтухов.