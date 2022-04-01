2022-04-01T17:07:16+03:00
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2022
https://1prime.ru/consumer_markets/20220401/836566930.html
Россияне ждут дальнейшего роста цен в апреле
Потребрынок
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Примерно 82% опрошенных россиян заявили, что в той или иной степени в следующем месяце стоит ожидать повышения цен на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги,... ПРАЙМ, 01.04.2022
потребрынок, бизнес, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Примерно 82% опрошенных россиян заявили, что в той или иной степени в следующем месяце стоит ожидать повышения цен на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги, следует из опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ) по заказу Банка России.