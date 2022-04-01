МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Примерно 82% опрошенных россиян заявили, что в той или иной степени в следующем месяце стоит ожидать повышения цен на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги, следует из опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ) по заказу Банка России.