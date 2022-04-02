МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что у страны хватит возможностей и обеспечить продуктами внутренний рынок, и продавать российской стороне.

"У нас по всем позициям, кроме эксклюзивного импорта — гречка, рис, цитрусовые — есть существенный профицит. Поэтому накормим и себя, и россиян", — заявил премьер-министр в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу. Экономист назвал момент, когда перестанут расти цены на продукты

Отвечая на вопрос о наличии опасений у правительства, что после снятия ограничений на пересечение границы с РФ из страны будет вывезено недорогое белорусское продовольствие, Головченко согласился, что какие-то продукты россияне могут покупать в Белоруссии.

"Что-то вывезут, но это не приведет к перебоям (в обеспечении населения Белоруссии продовольствием – ред.). Мы проанализировали все последствия (от снятия ковидных ограничений на пересечение белорусско-российской границы – ред.). Да, действительно, какие-то продукты у нас дешевле, чем в России, в том числе за счет того, что мы более интенсивно занимаемся ценовым регулированием. Мы прижимаем аппетиты и торговли, и производителей, чтобы это (рост цен и изменения курса валют – ред.) не перекладывалось в такой степени на кошелек людей", — пояснил глава белорусского правительства.

По его словам, "какие-то перетоки будут, но у нас достаточно продуктов, чтобы обеспечить и свою страну, своих людей, и тех, кто хочет купить нашу продукцию".

Также Головченко напомнил, что белорусы производят молочных продуктов в 3,5 раза больше, чем потребляется внутри страны, мяса — на 37-38% больше. "Мы увеличили площадь пашни в этом году… Если позволит погода, надо выйти на 9 миллионов тонн зерна (урожая в 2022 году – ред.). Также нужно собрать 5 миллиона тонн сахарной свеклы. Сейчас сахар, как показывают мировые рынки, это — "второе золото". Надо увеличить сбор семян рапса с учетом перебоев, которые ожидаются с подсолнечным маслом из-за событий на Украине. Надо добиться повышения удоев молока, привеса скота, чтобы страна была с хлебом, мясом и молоком", — добавил премьер-министр Белоруссии.

По его словам, также стоит задача "производить больше собственного белка для кормления скота из-за перебоев с поставками шрота из-за границы".

"Все мотивированы собрать хороший урожай в этом году", — заявил Головченко.