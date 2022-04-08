МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проводит антикартельную проверку в отношении одного из крупнейших в России агропромышленных холдингов — "Мираторга", изучит цепочку поставки мяса и оценит ценообразование, сообщает антимонопольная служба. Экономисты прогнозируют снижение цен на продукты из-за курса доллара

"ФАС проводит антикартельную проверку в отношении торговой компании "Мираторг". Ведомство изучит цепочку поставки мяса и произведёт оценку ценообразования на эту продукцию", — говорится в сообщении.

ФАС отмечает, что окончательные выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемого лица нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации.