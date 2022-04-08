МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. В российском обороте может находиться продукция Kinder с сальмонеллой, предупреждает Роспотребнадзор. СМИ: производитель шоколада Ritter Sport продолжит поставки в Россию

Ведомство уже принимает меры по изъятию опасной продукции, говорится в сообщении.

Отмечается, что сальмонелла может содержаться в следующей продукции: Kinder happy moments, Kinder circus, Kinder mix, Kinder uovo maxi, schokobons, mix cross cat kinder, happy snack.

Ранее итальянский производитель Ferrero начал отзывать шоколадные яйца Kinder в ряде европейских стран, в США и на Ближнем Востоке из-за риска заражения сальмонеллезом. Уточняется, что отзыву подлежали партии, произведенные на заводе в бельгийском Арлоне.