Россиян предупредили о сальмонелле в сладостях Kinder
Роспотребнадзор сообщил, что в обороте в РФ может находиться продукция Kinder с сальмонеллой
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. В российском обороте может находиться продукция Kinder с сальмонеллой, предупреждает Роспотребнадзор.
Ведомство уже принимает меры по изъятию опасной продукции, говорится в сообщении.
Отмечается, что сальмонелла может содержаться в следующей продукции: Kinder happy moments, Kinder circus, Kinder mix, Kinder uovo maxi, schokobons, mix cross cat kinder, happy snack.
Ранее итальянский производитель Ferrero начал отзывать шоколадные яйца Kinder в ряде европейских стран, в США и на Ближнем Востоке из-за риска заражения сальмонеллезом. Уточняется, что отзыву подлежали партии, произведенные на заводе в бельгийском Арлоне.