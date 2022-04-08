МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Повышенный спрос на некоторые потребительские товары длительного хранения отразился на динамике цен в марте, сейчас он снижается, сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Эксперты ожидают дальнейшего снижения ставки Банка России в 2022 году

"В конце февраля-начале марта 2022 г. наблюдался повышенный спрос покупателей на некоторые потребительские товары длительного хранения. Это, само собой, отразилось и на динамике цен", — передает его слова пресс-служба министерства.

"В настоящее время спрос на продовольственные товары снижается. По данным ФНС России, объемы продаж на 5 апреля 2022 г. по сравнению с "эталонной неделей" (среднее значение в период с 12 по 18 февраля) сократились в среднем на 13% (по муке на 26%, сахару на 6%, крупам на 13%, маслу растительному на 18%, рису на 19%, макаронам на 13%, соли на 16%)", — отметил он.

В части средств личной гигиены, по данным ФНС России, объемы продаж на 5 апреля по сравнению с "эталонной неделей" сократились в среднем на 12%. В частности, по мылу на 29%, по туалетной бумаге на 9%, по гигиеническим прокладкам на 21%, по детским подгузникам на 2%. Это следствие того, что многие потребители купили продукты впрок.

В Минпромторге сообщили, что в некоторых регионах отмечаются отдельные случаи повышенного спроса на ряд товаров длительного хранения: на сахар, соль, муку, макароны и крупы. В магазинах были зафиксированы случаи, когда товары единовременно приобретались в очевидно большем объеме, чем нужно для частного потребления. Чтобы избежать спекуляций, торговые сети могут ограничивать отпуск товаров с высоким спросом одному клиенту, напомнили в министерстве.

"Социально значимые продовольственные и непродовольственные товары в достаточном количестве присутствуют на рынке. В предприятиях торговли на постоянной основе формируются товарные запасы, обеспечивающие бесперебойное снабжение торговых объектов", — подчеркнул Евтухов.