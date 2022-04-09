МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Топливный кризис за рубежом, вызванный еще пандемией коронавируса, разрастается на фоне санкционного противостояния России и Запада. Политики остаются непреклонными в вопросе вводимых ограничительных мер, а бремя растущих цен вновь ложится на простых граждан, пишет "Московский комсомолец". Китайский эксперт обвинил Запад в разрушении мировой экономики

В Великобритании дефицит топлива возник еще в конце 2021 года. Однако, несмотря на нехватку дизеля и бензина, у людей были деньги и желание заправить свои авто. Теперь же ситуация кардинально поменялась. Лондон отказался от российских энергоносителей, в связи с чем цена на топливо выросла примерно на 40% по сравнению с декабрем прошлого года и сейчас превышает 2 фунта стерлингов (порядка 210 рублей) за литр. На этом фоне британцы начали пересаживаться на общественный транспорт и отказываться от личных автомобилей.

Еще одна проблема — подорожание грузоперевозок и, как следствие, перевозок потребительских товаров. "Транспортные расходы в конечном счете отражаются на стоимости продуктов на полках, что уже ощущают на себе жители разных регионов", — пишет издание.

"Цены на импортные товары выросли настолько, что многие от них отказываются, это прекрасно видно", — рассказал "МК" житель английского Шеффилда Дэвид Блинкенсопп.

"Если говорить об "общих чеках", то заказать продукты на неделю стоит процентов на 15% дороже для меня, чем в прошлом году", — добавил он. Производители хлеба пошли на уловки ради экономии

На подорожание топлива жалуются и во Франции. По словам жительницы Парижа Аннетт Моро, литр бензина в городе стоит около 2 евро (180 рублей), а в некоторых районах цена достигает 2,5 евро (220 рублей), что является рекордной отметкой за последние годы.

"Проезд на такси вырос примерно на 20%. При этом водители сами жалуются, что их доход упал", — поделилась Моро. Кроме того, по словам парижанки, некоторых продуктов в магазинах стало меньше, при этом цены выросли незначительно.

Трудности испытывают и жители США. Согласно опросам, чаще всего недовольство из-за роста цен испытывают жители Нью-Йорка. Как отмечает Клаус Штубберт из Остина (штат Техас), некоторые магазины закрываются не потому, что у них нет посетителей, а потому что у них нет денег заказать товары.

"Либо им придется повысить цены, и тогда у них не будет покупателей. А новых мест почти не появляется, никто не хочет рисковать деньгами из-за коронавируса и конфликта на Украине", — отмечает собеседник.