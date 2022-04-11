МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Расходы россиян на FMCG (FMCG — товары повседневного спроса) за март сократились по сравнению с февралем на 0,7% и составили 45,6% от общих затрат, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир". Экономисты прогнозируют снижение цен на продукты из-за курса доллара

"В марте на FMCG-товары пришлось 45,6% расходов россиян. Это на 0,7% меньше, чем в феврале. В годовой динамике изменение индекса минимальное (+0,04%)", — следует из расчетов ежемесячного FMCG Index.

При этом холдинг отмечает, что затраты на FMCG характеризуют уровень благосостояния населения, так как это статья расходов, которая обязательно присутствует в бюджете любого домохозяйства. Размер доли затрат на данный сегмент является одним из факторов, определяющих, к какой категории стран по степени благосостояния относится исследуемое население.

"Размер доли бюджета, которую семья тратит на FMCG товары, определяет объем средств, которые домохозяйство может потратить на другие обязательные потребности (жилье, транспорт, связь, одежда, обувь, здоровье и др.), на восстановление (отдых, спорт, культура и др.) и развитие (образование, улучшение условий проживания и др.)", — поясняет "Ромир". При этом затраты в большей степени отражают способность домохозяйств удовлетворять свои потребности.

FMCG Index отражает соотношение затрат домохозяйств на FMCG товары ко всем расходам домохозяйства. К категории затрат на продукты питания относятся все расходы — как на домашнее, так и на внедомашнее потребление продуктов питания, в том числе в horeca (гостинично-ресторанный бизнес или общепит). Общие затраты домохозяйств рассчитываются как средние ежемесячные затраты домохозяйств на все категории товаров и услуг.