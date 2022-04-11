МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Магазины электроники в России на фоне роста спроса на технику на вторичном рынке запустили программы по продаже подержанных устройств с гарантией, сообщили РИА Новости представители отрасли. Россиянам рассказали, что будет с ценами на бытовую технику и ноутбуки

Так, Smart Bazar (дочерняя компания "Мегафон") совместно с сетью "Связной" запустила розничную программу по выкупу техники у россиян для дальнейшей ее перепродажи. "Мы видим рост спроса на вторичном рынке: возможность сдать свой гаджет в trade-in или продать его не только отвечает современным трендам разумного потребления, но и становится особенно актуальна в последнее время. Именно поэтому совместно с сетью "Связной" мы запустили первую федеральную розничную программу по выкупу техники у потребителей", — сообщила пресс-служба "Мегафона".

Старший вице-президент по коммерческой и операционной деятельности компании "Связной" Алексей Вуколов заявил, что программа включает в себя выкуп исходного гаджета у физического лица, услугу проверки устройства и его повторную продажу. При этом важным отличием модели выкупа от trade-in является то, что по факту выкупа человек получает электронный чек и ему не обязательно что-то покупать взамен в магазине.

По словам Вуколова, в среднем у каждого россиянина на "дальней полке пылятся 2-2,5 валидных устройства", которые можно реализовать. "На такие товары "Связной" в зависимости от состояния устройства будет предоставлять гарантию 100 или 180 дней. Но самое главное, мы предоставим своим клиентам возможность в течение 21 дня вернуть устройство, если оно в надлежащем состоянии, сохранен вид и продажная упаковка… По итогам марта — первого месяца работы сервиса — мы видим стабильный результат по выкупу в среднем 250 устройств в день на сумму минимум 3 миллиона рублей", — заключил он. Экономист рассказал, что подешевеет из-за укрепления рубля

"В первом квартале продажи восстановленных смартфонов выросли в два раза в штуках и в 4,5 раза в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее популярным брендом стал Samsung — его доля составила 42,1% от всех продаж в штуках, далее следуют Apple (21%) и Xiaomi (15,9%)", — отметил гендиректор Smart Bazar Александр Ельчин.

Кроме того, у одного из крупнейших онлайн-ритейлеров в России "Ситилинка" действует совместный проект с CleverCel (торговая марка компании Belmont), который позволяет приобрести подержанный iPhone с незначительными косметическими повреждениями и гарантией работоспособности. "В настоящий момент "Ситилик" не планирует расширение на рынке комиссионной торговли", — уточнили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.

В "М.Видео-Эльдорадо" на данный момент предлагают только новую электронику, но рассматривают варианты расширения программы trade-in. В "Билайне" от комментариев отказались.