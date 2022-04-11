МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Компания Ladoga, крупный дистрибьютор и импортер алкоголя в Россию, повторно снижает цены, в этот раз корректировка составит максимум 10%, сообщает компания. Где и по какой цене сейчас можно купить модную одежду

Ранее компания объявляла о снижении отпускных цен на 17-19% с 30 марта на фоне стабилизации курса рубля.

"Компания Ladoga объявляет об очередной корректировке цен на импортируемую продукцию в сторону снижения (до 10%) в связи с укреплением курса рубля по отношению к резервным валютам. Как и неделей ранее снижение коснется и отпускных цен, и цен на полках винотек Ladoga Wine", — говорится в сообщении.

Компания также отметила, что улучшение или хотя бы сохранение нынешних условий экономического климата даже в краткосрочном периоде позволит пересматривать ценовую политику в дальнейшем.

"Мы рассчитываем, что все звенья товаропроводящей цепочки – наши партнеры в рознице и опте – также снизят наценки на продукцию, импортируемую компанией Ladoga, для формирования привлекательных для конечных покупателей цен. Это очень важно и актуально в нынешних условиях, так как потребитель начал тщательнее планировать свои траты. Наша компания системно реализовывает подход к гибкому ценообразованию в зависимости от реальной экономической ситуации в коротком периоде, что позволяет учитывать интересы всех участников сделок и конечных покупателей", – подчеркнул президент компании Ladoga Вениамин Грабар.