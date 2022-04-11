МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Спрос россиян на чай и кофе за первые три месяца текущего года вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, при этом с начала весны наибольшей популярностью среди этой продукции пользовался молотый кофе, сообщили опрошенные РИА Новости экспресс-сервисы доставки продуктов. Крупный дистрибьютор алкоголя снижает цены в России

"В городах, где "Самокат" работает более года, спрос на чай и кофе в январе-марте 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 49%. Активнее всего выросли продажи черного байхового чая, пакетированных черного и зеленого чая", — сообщила пресс-служба экспресс-доставки продуктов и товаров для дома "Самокат".

В "Самокате" также отметили, что наибольшим спросом у россиян с начала весны пользуются молотый кофе (31% от всех продаж в категории), пакетированный черный чай (12%) и растворимый кофе (10%). В пресс-службе интернет-сервиса по доставке продуктов "Утконос онлайн" также подтвердили РИА Новости активный рост спроса на чай и кофе. "В период резко увеличившегося спроса на ряд товаров продажи чая и кофе в штучном выражении выросли в феврале-марте на 50%", — заключили там.

Кроме того, в компании подчеркнули, что проблем с отгрузкой товаров из данной категории нет, и в фулфилмент-центрах они представлены в достаточном объеме. Об отсутствии неразрешимых проблем с поставками в Россию кофе из-за сложившейся геополитической обстановки рассказал РИА Новости и гендиректор ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

По его словам, на сегодняшний день почти вся потребляемая в России массовая кофейная продукция производится и перерабатывается на территории страны из закупаемого за рубежом кофейного сырья – зеленого кофе, которое ввозится в страну без пошлин. Кроме того, основные страны-экспортеры данной продукции не присоединились к санкциям против России, среди них — Индонезия, страны Африки, Индия, Центральная и Латинская Америка. "География поставок очень широкая – в основном два ключевых поставщика — это Бразилия и Вьетнам", — заключил Чантурия.