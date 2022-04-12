МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Поставщики и трейдеры перенаправляют поставки кофе, изначально предназначенные для российского рынка, на другие площадки сбыта, пишет агентство Reuters. Политолог назвала причину отказа Вашингтона помогать Зеленскому

Некоторые участники рынка вообще прекратили продажи, сообщили агентству участники кофейной конференции в Соединенных Штатах.

Торговля продуктами не включена в антироссийские санкции, но из-за трудностей с обработкой платежей от российских импортеров, а также на фоне опасений по поводу безопасности судов в Черном море, поставки кофе и других товаров в РФ сократились.

Россия входит в пятерку крупнейших импортеров кофе в мире. По данным агентства, цены на кофе в России выросли более чем на 20%, к этому привели более высокие издержки, сообщил на прошлой неделе брокер HedgePoint.

Один из источников агентства, кофейный трейдер, сказал, что некоторые страны продолжают поставлять кофе в Россию, в частности Бразилия (является крупнейшим производителем кофе на планете).

"Люди не любят много говорить, но заключаются сделки с использованием криптографии", — рассказал он. Кроме того, один кофейный кооператив заключал бартерную сделку с российским дилером, сообщил источник, кофе будет обменен на удобрения.