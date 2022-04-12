СМИ: Торговцы перенаправляют предназначенный для России кофе на другие рынки
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Поставщики и трейдеры перенаправляют поставки кофе, изначально предназначенные для российского рынка, на другие площадки сбыта, пишет агентство Reuters.
Некоторые участники рынка вообще прекратили продажи, сообщили агентству участники кофейной конференции в Соединенных Штатах.
Торговля продуктами не включена в антироссийские санкции, но из-за трудностей с обработкой платежей от российских импортеров, а также на фоне опасений по поводу безопасности судов в Черном море, поставки кофе и других товаров в РФ сократились.
Россия входит в пятерку крупнейших импортеров кофе в мире. По данным агентства, цены на кофе в России выросли более чем на 20%, к этому привели более высокие издержки, сообщил на прошлой неделе брокер HedgePoint.
Один из источников агентства, кофейный трейдер, сказал, что некоторые страны продолжают поставлять кофе в Россию, в частности Бразилия (является крупнейшим производителем кофе на планете).
"Люди не любят много говорить, но заключаются сделки с использованием криптографии", — рассказал он. Кроме того, один кофейный кооператив заключал бартерную сделку с российским дилером, сообщил источник, кофе будет обменен на удобрения.
https://1prime.ru/consumer_markets/20220412/836645650.html