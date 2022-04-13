МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российские рестораторы фиксируют проблемы нехватки алкогольной продукции и ее подорожания на 20-50%, при этом если цены на вино вернулись к прежним позициям, то стоимость крепкого алкоголя не снижается, рассказали РИА Новости представители отрасли. Европейцы столкнулись с небывалым ростом цен из-за нехватки топлива

"С алкоголем (импортным — ред.) критическое положение дел, фиксируется нехватка для покрытия всего рынка и резкое подорожание", — заявил управляющий партнер сети винных баров "Практика" Михаил Щербатых. Он уточнил, что в среднем алкоголь для ресторанов поднялся в цене на 20%. Омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов в свою очередь сказал, что цены на импортную алкогольную продукцию в марте резко выросли, а сейчас начинают снижаться — но не на все позиции.

"Цены на вино поднялись в два раза, но сейчас уже вернулись к прежним позициям. А вот стоимость крепкого алкоголя увеличилась на 30-50% и не снижается", — уточнил он. "Сложнее, конечно, с крепким алкоголем: виски, арманьяком, коньяком, ромом и другими. Потому что в каких-то случаях не отработана новая логистика, в каких-то просто нет возможности покупать у производителя", — отмечает Щербатых. С этим согласился и Миронов — он сообщил, что какие-то марки алкоголя сегодня и вовсе пропадают из барной карты ресторанов.

В частности, по его словам, компания Brown-Forman (Jack Daniel"s, Finlandia) "перестала поставлять продукцию". "Ее нет и не будет, наверное. Жесткие ограничения распространены на поставки крепкого американского алкоголя. С европейским проблема больше логистического характера. С вином такая же ситуация: какие-то поставщики не везут в Россию. Но находятся другие поставщики, обходные пути, и алкоголь завозят", — уточнил он.

Щербатых рассказал, что его сетью ресторанов были сделаны контрольные закупки, но надолго их не хватит. "Это не те запасы, о которых можно говорить серьезно, скорее это было сделано для того, чтобы держать как можно дольше отпускные цены для конечного покупателя, гостя", — пояснил собеседник агентства.

Управляющий партнер сети винных баров "Практика" и директор по развитию компании-владельца бренда "Якитория" Александр Муратов рассказал, что в связи с нехваткой импортной алкогольной продукции ведется работа по сотрудничеству с отечественными виноделами. "За последний месяц мы расширили барное меню – в нем появился качественный алкоголь российского производства", — уточнил Муратов.