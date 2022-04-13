МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Россияне в марте сформировали "кризисную продовольственную корзину", так спрос на тампоны и прокладки, контактные линзы, гречку, сахар и корма для животных вырос за месяц в разы, говорится в исследовании потребительского спроса, проведенного сервисом сравнения товаров и цен Price.ru.

"Российские онлайн-покупатели в марте 2022 года сформировали "кризисную продовольственную корзину": спрос на тампоны и прокладки, гречку, контактные линзы и корма для животных значительно вырос в период с 28 февраля по 27 марта 2022 года", — отмечают аналитики.

Индикаторами кризиса в России, как и в период локдауна, снова стали крупы. Спрос на гречку в марте увеличился на 256%, кукурузную крупу — на 24%, перловку — на 7%. Значительно вырос спрос на сахар и соль (+37%), а также на картофель (+31%). В "кризисную корзину" вошли и растительные масла — спрос на них увеличился на 11%.

"В течение марта российские потребители старались впрок закупиться бакалейными товарами с большим сроком годности, в основном опасаясь дефицита и спекулятивного роста цен. В то же время спрос на многие продукты, в том числе из-за их подорожания, просел. Например, спрос снизился на орехи (-17%) и фрукты (-16%), алкоголь (-15%), шоколад (-14%) и мясо (-11%)", — добавляют эксперты сервиса.

Отмечается, что рекордные показатели также демонстрирует спрос на корма для животных. Значительно вырос спрос и на средства женской гигиены (+129%). Наибольший его скачок отмечен на тампоны (+808%) и прокладки (+400%). Также россияне чаще стали искать дезодоранты (+36%) и косметику (+29%). Кроме того, спрос на контактные линзы вырос на 236%.

Заметно за указанный период увеличился спрос и на такие категории, как детские товары, товары для дачи, офисная бумага (рост на 3391%), а также бытовая техника и автотовары.