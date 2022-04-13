МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Цены на овощи из борщевого набора в России замедлили рост на неделе со 2 по 8 апреля, а огурцы и помидоры продолжили дешеветь, следует из сообщения Росстата. Телевизоры и смартфоны подешевели в России за неделю

В целом, по информации статистического ведомства, со 2 по 8 апреля плодоовощная продукция в среднем подешевела на 0,6%, прежде всего за счет снижения цен на помидоры (на 5,3%), огурцы (на 5%) и бананы (на 4,8%).

Рост цен на свеклу замедлился до 7,4% с 11,3% неделей ранее, на репчатый лук – до 6,3% с 14,22%, на картофель – до 3,6% с 4,8% на прошлой неделе, на морковь – до 3,4% с 8,5%, на яблоки – до 3,1% с 3,8%. Рост цен на белокочанную капусту замедлился до 2,4% с 13,2% на предыдущей неделе.

С начала года на 8 апреля капуста подорожала на 85,29%, лук — на 68,08%, морковь — на 55,35%, помидоры — на 48,59%, свекла — на 47,72%, картофель – на 21,06%. Огурцы с начала года подешевели на 4,61%. Яблоки выросли в цене на 23,85%, бананы — на 48,88%.

Ранее в среду первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил, что потребительские цены в России с момента нового витка антироссийских санкций выросли в среднем на 10%. Для снижения последствий кабмин разрабатывает меры денежной компенсации для пенсионеров, малообеспеченных граждан и семей с детьми.