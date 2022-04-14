МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. С середины марта в российских торговых сетях значительно выросли продажи джина, водки и пива, сообщает РБК со ссылкой на данные аудита розничной торговли исследовательской компании NielsenIQ. Продажи новых автобусов в России существенно выросли в первом квартале

Как показало исследование NielsenIQ, пик продаж алкогольных напитков пришелся на недели, завершившиеся 13 и 20 марта, когда российские граждане приобрели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 60% больше джина, на 9-15% больше пива и на 10-13% больше водки.

В последующую неделю продажи несколько снизились, но все равно оставались на более высоком уровне. Так, джина было продано на 52% больше, водки — почти на 9%, пива — на 8%.

По мнению директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, в марте и апреле повышенным спросом мог пользоваться премиальный и импортный алкоголь, который россияне раскупал, боясь его подорожания или исчезновения из магазинов.

А повышенный спрос пиво, как считает исполняющий обязанности президента компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев, мог быть связан с уходом многих игроков с рынка и ожиданием последующего роста цен.