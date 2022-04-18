МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Замглавы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов предложил установить минимальную наценку на бытовую технику в эконом-сегменте. Россиянам рассказали, что будет с ценами на бытовую технику и ноутбуки

"Можно установить минимальную наценку, например, не более 20%, на товары народного потребления", — рассказал он РИА Новости. Парламентарий уточнил, что речь идет о таких товарах, как телевизоры, холодильники, микроволновки и стиральные машины.

По его мнению, ограничение наценок позволит гражданам с невысокими доходами приобрести всё, что им необходимо.

Абрамов считает, что такая инициатива может быть закреплена законодательно.