МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Попытка Запада при помощи санкций осуществить коллапс российской банковской системы и создать дефицит товаров не удалась, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическим вопросам. Путин назвал главный негативный фактор для российской экономики

"Можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась", — сказал он.

Путин отметил, что спрос на потребительском рынке пришел в норму после недолгого ажиотажа по ряду товаров. "А такое (ажиотаж — редю) бывает в таких ситуациях постоянно", — заметил глава государства.

Президент считает, что власти поступили правильно, отказавшись от ручного регулирования рынка и предоставив свободу частному бизнесу для поиска наиболее подходящих эффективных решений. Именно такие решения позволили обеспечить ритмичные поставки товаров в розничную сеть и наличие необходимой продукции в магазинах. Теперь важно поддержать внутренний спрос и избежать его сжатия, в том числе за роста кредитования, добавил российский лидер.

24 февраля РФ начала спецоперацию в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США, Канада, Британия и Япония ввели беспрецедентные санкции против РФ. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов и компаний, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.