МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Стоимость чипсов в Великобритании может вырасти в ближайшие полгода из-за дефицита подсолнечного масла, связанного с конфликтом на Украине. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на мнение экспертов. Эксперт рассказал, от каких продуктов будут отказываться россияне

"Стоимость соленых снэков уже выросла на 9,6% за последние 12 месяцев из-за резкого роста стоимости картофеля, увеличения затрат на энергию и проблем с поставками после COVID", пишет издание.

Но сегодня эксперты в сфере потребления предупреждают британцев, что в течение шести месяцев средняя стоимость чипсов может вырасти на 2,2%, отмечает Daily Mail.

Согласно информации газеты, в повышении цен обвиняют рост стоимости растительного масла: ведь около 80% мировых поставок подсолнечного масла приходится на Украину и Россию. Издание отмечает, что производители картофеля также сталкиваются ростом затрат на удобрения и энергию.

Крупнейший производитель растительного масла в Великобритании Edible Oils в начале апреля предупредил, что у Британии осталось запасов подсолнечного масла всего на несколько недель. В Японии продали зеленый чай за рекордные 15 тысяч долларов

Годовая инфляция в Великобритании по итогам марта ускорилась до 7% с 6,2% месяцем ранее, тем самым обновив рекорд с 1992 года, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). При этом за март потребительские цены выросли на 1,1% после роста на 0,8% в феврале.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.