МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает продавать через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ) продавать как минимум 10% товаров нефтегазохимии с целью снижения цен на эти виды продукции, пишет газета "Ведомости".

Как стало известно изданию из протокола заседания биржевого комитета ФАС от 4 апреля, ведомство разработало проект приказа, который устанавливает для бизнеса, занимающего доминирующее положение на рынке, минимальный объем выпускаемой продукции, который должен быть продан на товарно-сырьевой бирже.

Норматив продаж, предлагаемый ведомством — 10% от объема реализации на внутреннем рынке. Под лимит попадает 30 видов химической продукции.

В перечень, в частности, входят: