МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Цена на сахар-песок в России за период с 9 по 15 апреля снизилась на 0,34%, это первое снижение с марта прошлого года. Об этом сообщается в материалах Росстата.

За предыдущий отчетный период, со 2 по 8 апреля, сахар подорожал в среднем на 0,94%, а с начала года — на 52,98%. Статведомство также сообщило, что в 46 субъектах РФ сахар с 9 по 15 апреля подешевел на 0,2-4,4%, в шести регионах цены не изменились, а в 33 субъектах цены на сахар-песок увеличились на 0,1-5,6%.

Согласно ранее опубликованным материалам Росстата, сахар перестал дешеветь в конце февраля 2021 года, точнее — в период с 25 февраля по 1 марта, после девяти недель непрерывного снижения цен, которое стало следствием целого комплекса мер, предпринятых тогда властями, в частности — соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. В марте 2021 года сахар стал дорожать, но в начале мая цена на него стабилизировалась — на неделе с 5 мая по 11 мая 2021 года был нулевой рост.

В феврале-марте текущего года Россия столкнулась с ажиотажным спросом на сахар, последовавшим на фоне введения экономических санкций Запада и ослабления курса рубля. Для обеспечения стабильной ситуации, крупнейшие производители сахара до 31 июля 2022 года, в соответствии с рекомендациями ФАС и Минсельхоза, зафиксировали на него отпускные цены на уровне 47 рублей за килограмм. Позже российские торговые сети ограничили наценки на социально значимые продукты, в том числе на сахар, до уровня в 5%.

При этом российские власти неоднократно заявляли, что страна полностью обеспечивает себя сахаром и для дефицита нет причин. Более того, в середине марта правительство ввело временный запрет на экспорт белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны до 31 августа.