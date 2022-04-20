МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Рост цен на прокладки и другие средства гигиены в России за период с 9 по 15 апреля замедлился. В частности, прокладки подорожали на 2,43%, неделей ранее рост составлял 4,51%. Об этом сообщает Росстат.

Так, по информации статистического ведомства, рост цен на шампунь также замедлился до 1,2% (3,46% на предыдущей неделе), на туалетное мыло — до 2,4% (рост на 3,36% неделей ранее), на хозяйственное мыло — до 1,78% (2,48% на неделе со 2 по 8 апреля).

Кроме того, цены на стиральный порошок замедлились до 1,33% (2,29% на прошлой неделе), на зубную пасту и зубные щётки — до 1,85% и 1,38% соответственно (3,06% и 2,8% ранее), на детские подгузники — до 0,83% (1,7% неделей ранее).