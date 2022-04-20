МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Цены на смартфоны в России за неделю с 9 по 15 апреля снизились на 2,7%, подешевели также телевизоры, пылесосы и ДСП, свидетельствуют данные Росстата.

"Цены на смартфоны снизились на 2,7%, телевизоры – на 2,1%, электропылесосы – на 2,0%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные – на 0,5%", — говорится в сообщении.

При этом с начала года смартфоны подорожали на 13,25%, телевизоры — на 18%, пылесосы — 17%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные — на 8,9%.

Коррекция цен наблюдается после их резкого взлета после санкций Запада на фоне спецоперации РФ на Украине. Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.

На этом фоне курс доллара после стремительного взлета в конце февраля – начале первого весеннего месяца обновил на Московской бирже 10 марта исторический максимум, достигнув отметке в 121,53 рубля. Однако уже в начале апреля этот провал был компенсирован. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг составляет 77,08 рублей. Помимо этого ряд компаний-производителей техники, среди которых Apple, заявил о приостановках поставки новой продукции в страну.

По данным сервиса сравнения товаров и цен Price.ru, за первые три недели со дня начала спецоперации цены на бытовую технику среди российских интернет-магазинов выросли в среднем на 50%. За аналогичный период продукция Apple подорожала на 13-142%. А техника Samsung подорожала на 12-53%.

На фоне роста цен ФАС начала проверку продавцов бытовой техники и электроники "Технопарк-Центр" и DNS. Одновременно в стране вырос спрос на подержанную технику — на 16-35% в марте, как свидетельствуют данные сервисов для размещению объявлений.