МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Ситуация по обеспечению лекарствами требует контроля, но она стабильна, на сегодняшний день в России есть запас лекарственных препаратов и расходных материалов на год. Об этом рассказал глава комиссии партии "Единая Россия" по здравоохранению, главный врач больницы в столичном районе Коммунарка Денис Проценко, чьи слова приводит пресс-служба "Единой России".

"Ситуация требует контроля, но она совершенно стабильная. Министерство подтверждает, что на сегодняшний день у нас есть 12-месячный запас лекарственных препаратов и расходных материалов", — отметил Проценко по итогам заседания комиссии.

Он особо подчеркнул уникальность площадки, где "вопросы импортозамещения лекарств обсуждают представители пациентского сообщества, зарубежных и отечественных производителей, Минздрава и других ведомств, которые отвечают на те вопросы, которые беспокоят наше медицинское сообщество, с сообществом фармакологических производителей и производителей техники".