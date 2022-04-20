МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Четвертая крупнейшая в мире табачная компания Imperial Tobacco (входит в состав Imperial Brands) передала свой российский бизнес местным инвесторам, ждет одобрения сделки со стороны властей РФ. Эта информация получена из релиза Imperial Brands.

В сообщении говорится, что "Imperial Brands сегодня объявляет о передаче своего российского бизнеса инвесторам, базирующимся в России, при условии завершения регистрации сделки в местных органах власти, которая, как ожидается, состоится в ближайшее время".

Там же уточняется, что компания оценивает неденежное списание по сделке в размере около 225 миллионов фунтов стерлингов.

Согласно релизу, сделка соотносится с предыдущими заявлениями компании о приостановке операций в России, в том числе производства на заводе в Волгограде, всех продаж и маркетинговой деятельности.

В России компания Imperial Tobacco представлена двумя предприятиями — фабрикой ООО "Империал Тобакко Волга" в Волгограде и ООО "Империал Тобакко Продажа и Маркетинг". На российском рынке компания производит и реализует международные сигаретные бренды Davidoff, West, Jadé, P&S, а также локальную марку "Максим".