МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Россияне, чтобы сэкономить, чаще всего готовы сократить расходы на развлечения и алкоголь, говорится в исследовании "Почта банка", которое есть в распоряжении РИА Новости. Россияне стали реже закупаться в интернете

"На чем россияне готовы экономить? Так, 26% опрошенных признались, что в первую очередь снизят расходы на отдых и развлечения, 22% — на алкоголь", — говорится в сообщении.

Сократить траты на технику готовы 18% респондентов, на одежду и обувь — 13%, на красоту и уход — 8%, на продукты — 5%. Вместе с тем 8% опрошенных отметили, что не готовы экономить ни на какой статье расходов, выяснили в "Почта банке".

Банк сообщил, что 25% участников опроса уже сократили свои траты более чем на 20%, еще 24% опрошенных уменьшили расходы на 10-20%. При этом 40% респондентов признались, что пока не начали специально экономить и следят за развитием ситуации.

"Еще 11% россиян отметили, что не планируют экономить на покупках", — подчеркивается в сообщении.

В исследовании банка приняли участие около 2 тысяч человек в возрасте 17-56 лет из разных регионов страны.