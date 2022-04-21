МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Популярная сеть магазинов для дома IKEA хочет возобновить работу в России, рассказал в эфире проекта "Народный вопрос" замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

По его словам, для возобновления работы в России международной компании необходимо провести настройку логистики поставок для обеспечения полного ассортимента товаров.

Представитель ведомства напомнил, что IKEA реализовывала на территории России проекты по строительству магазинов. Поэтому "оставлять кому-то — неэффективный ход", добавил он.

"IKEA — это конструктор. Они постоянно подвозят продукцию из других стран, хотя часть заводов локализована на территории нашей страны, в том числе мебели. У них такой формат работы, их трудно повторить. При этом две "Меги" (торговые центры — прим. ред.) они оставили работающими, еще две "Меги" они достраивают, они не остановили инвестиции в строительство", — пояснил он.