МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Россияне в первой половине текущего месяца по сравнению с аналогичным отрезком апреля 2021 года стали реже покупать мебель, одежду и спорттовары, при этом чеки на покупки в этих категориях выросли, говорится в исследовании "МТС Банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Исследование показало, на чем готовы экономить россияне

"Больше всего в первой половине апреля 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилось количество транзакций в магазинах мебели – в 2,4 раза. Ненамного отстали магазины одежды, где продажи упали в 2,1 раза, а в магазинах спорттоваров – ровно вдвое. Средние чеки при этом выросли во всех трех категориях: на мебель – в два раза, одежду – на 34% и спорттовары – на 11%", — выяснили специалисты.

Значительное снижение спроса отмечается на смартфоны и бытовую технику – количество транзакций упало на 34% и 28% соответственно. При этом средний чек на бытовую технику вырос на 18%. "Снижение среднего чека на 34% при покупке смартфонов говорит о том, что покупатели стали предпочитать более дешевые модели", — считают аналитики.

Они отмечают, что из-за того, что в российский прокат не вышли некоторые зарубежные премьеры, количество транзакций в кино снизилось в 2,1 раза, а в онлайн-кинотеатрах — выросло на 16%. Аналогичная динамика наблюдается и в общепите — в ресторанах и фастфуде стало на 8% и 13% меньше чеков соответственно. В то же время количество транзакций в сервисах доставок еды выросло на 12%.

Аналитики также отметили отказ от самостоятельных путешествий у туристов в пользу организованных туров. Покупки авиабилетов сократились на 34%, бронирований отелей стало на 23% меньше. Однако количество транзакций в турагентствах выросло на 62%. "Такая тенденция объясняется тем, что самостоятельные путешественники столкнулись с трудностями при покупке авиабилетов и бронировании гостиниц из-за ограничения работы сервисов путешествий и блокировки платежей с российских карт на иностранных сайтах", — объясняется в исследовании.

"В конце февраля — начале марта 2022 года наблюдался ажиотажный спрос в магазинах, объявивших о временном прекращении продаж. Сейчас эти торговые сети не работают, и, как показывают данные по банковским картам, многим из них россияне пока не нашли замену", — заключили аналитики. Исследование провели на основании анализа обезличенных данных по банковским картам клиентов банка с 1 по 15 апреля 2021-2022 годов во всех регионах России.