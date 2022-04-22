МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Депутат нижней палаты парламента России Олег Матвейчев выступил с предложением ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресным дням, сообщает RT. Мировые продажи "АвтоВАЗа" резко сократились

Парламентарий направил соответствующее письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

По мнению Матвейчева, эта мера призвана создать стимул для развития фермерских рынков, а также магазинов шаговой доступности и подсобных фермерских хозяйств.

Он считает, что деятельность нынешних продуктовых ярмарок зачастую либо сводится к разновидности "экологическая еда", либо носит очень ограниченный и локальный характер.

Депутат считает, что если ограничить время работы гипермаркетов, то это стало бы хорошим подспорьем для развития малого бизнеса в сельскохозяйственной и смежных областях. Люди потянутся в магазины шаговой доступности и на ярмарки выходного дня.

"В целях поддержки малого бизнеса в сельскохозяйственной отрасли прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения законопроекта об ограничении режима работы продуктовых гипермаркетов в выходные дни (воскресенье)", — говорится в тексте письма.