МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Депутат нижней палаты парламента России Олег Матвейчев выступил с предложением ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресным дням, сообщает RT.

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Парламентарий направил соответствующее письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

По мнению Матвейчева, эта мера призвана создать стимул для развития фермерских рынков, а также магазинов шаговой доступности и подсобных фермерских хозяйств.

Он считает, что деятельность нынешних продуктовых ярмарок зачастую либо сводится к разновидности "экологическая еда", либо носит очень ограниченный и локальный характер.

Депутат считает, что если ограничить время работы гипермаркетов, то это стало бы хорошим подспорьем для развития малого бизнеса в сельскохозяйственной и смежных областях. Люди потянутся в магазины шаговой доступности и на ярмарки выходного дня.

"В целях поддержки малого бизнеса в сельскохозяйственной отрасли прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения законопроекта об ограничении режима работы продуктовых гипермаркетов в выходные дни (воскресенье)", — говорится в тексте письма.

 