МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Россияне в первом квартале этого года на 62% реже покупали товары для дома, чем год назад, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Четверть россиян задумались о покупке подержанных товаров

"Покупать товары для дома (от посуды и домашнего текстиля до декора интерьера и аксессуаров для ванной, кухни), согласно статистике банка "Русский стандарт", стали реже. Так, общее число таких операций в первом квартале 2022 года снизилось на 62% относительно аналогичного периода прошлого года", — выяснили аналитики, изучив операции в эквайринговой сети банка с января по март этого и прошлого года.

При этом, по их данным, средний чек одной покупки в текущем году составил 2432 рубля.

Снизилось в первом квартале и общее число покупок бытовой техники и электроники — на 5% к аналогичному периоду 2021 года. А средний чек покупки в январе-марте 2022 года составил 14 784 рубля.