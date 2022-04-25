ПЕКИН, 25 апр — ПРАЙМ. Китайские потребители стараются поддержать Россию в условиях жестких западных санкций и активно покупают произведенную в РФ продукцию, в частности мороженое, рассказала РИА Новости представитель АО "Дмитровский молочный завод" (торговая марка "Свитлогорье") в Китае Ольга Губина. Нутрициолог объяснила, какие фрукты и овощи опасны весной

В китайских СМИ появилась информация о том, что после начала введения Западом санкций против России продажи "Российского национального павильона", открытого при поддержке Торгового представительства России в КНР на различных китайских платформах электронной коммерции, начали резко расти. В сети появились скриншоты опустевших "полок" магазина на китайских платформах JD.com, Tmall и Taobao. Многие пользователи китайских соцсетей писали, что покупают российскую продукцию, так как хотят поддержать производителей из России в период жестких санкций со стороны Запада.

"Это действительно так, мы это почувствовали в этом году, продажи значительно увеличились", — заявила Губина, отвечая на вопрос, ощутила ли компания поддержку со стороны китайских покупателей в связи с западными санкциями против России.

Она отметила, что компания занимается экспортом в Китай российского мороженого, и продукт достаточно дорогой, "мы продаем от 10 штук, потому что доставка у нас довольно дорогая, но заказы все равно значительно увеличились". Эксперт оценил ситуацию на рынке кофе в России

"Некоторые даже говорят: "Вы можете даже не отправлять, мы просто хотим вас поддержать". Мы — новый бренд на китайском рынке, поэтому помимо прочего предлагаем и купоны на скидку, то есть их можно использовать и купить нашу продукцию дешевле, но я заметила, что именно сейчас, на волне поддержки, многие даже не стали их использовать, а покупали за полную цену, чтобы поддержать", — добавила она.

Губина также отметила, что раньше при работе с китайскими блогерами компания платила фиксированные гонорары и проценты, "а теперь многие стали работать только за проценты".