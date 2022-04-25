МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Россияне в этом году начали готовиться к майским праздникам заранее — спрос на мангалы с 1 по 21 апреля вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Wildberries. Названы десять штрафов, которые можно получить по дороге на дачу

"Для поездок на шашлыки жители нашей страны заказывают мангалы, спрос на которые с 1 по 21 апреля 2022 года вырос на 125% год к году, шампуры – на 235%, на угли – на 111%, а на жидкости для розжига – на 98%", — выяснили специалисты.

Кроме того, увеличился спрос и на сопутствующие товары: количество заказов пледов выросло на 92%, специальной защиты от насекомых — на 158%, наборов для пикника — на 81%.

"Еще одно любимое времяпрепровождения россиян в период весенних каникул — поход в баню. Так, шапок для бани в апреле 2022 года заказали на 203% больше, чем годом ранее. Спрос на веники для бани вырос на 146%, а на мебель для обустройства бани (лавочки, деревянные подушки и полки) — на 129%", — добавляется в сообщении.