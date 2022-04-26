МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ продолжит пресекать случаи ценового сговора в условиях ограничений на импорт, говорится в докладе главы ведомства Игоря Краснова (текст имеется в распоряжении РИА Новости).
Прокуроры будут необходимые принимать меры в отношении поставщиков и торговых предприятий.
Отмечается, что такая мера позволит предотвратить рост цен на продукты и товары первой необходимости.
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что российская экономика продолжает стабилизироваться, инфляция перешла к замедлению, а цены снижаются до прежних уровней.