МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ продолжит пресекать случаи ценового сговора в условиях ограничений на импорт, говорится в докладе главы ведомства Игоря Краснова (текст имеется в распоряжении РИА Новости). Генпрокуратура хочет изменить схему расчета квитанций за ЖКУ

Прокуроры будут необходимые принимать меры в отношении поставщиков и торговых предприятий.

Отмечается, что такая мера позволит предотвратить рост цен на продукты и товары первой необходимости.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что российская экономика продолжает стабилизироваться, инфляция перешла к замедлению, а цены снижаются до прежних уровней.

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