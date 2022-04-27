МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Цены на мебель в России в случае стабилизации курса на уровне 75-80 рублей за доллар вырастут в 2022 году примерно на 10%, надеется генеральный директор сети Hoff Максим Гришаков. В Британии резко подскочили цены на мебель

В интервью РИА Недвижимость он рассказал, что с начала марта начались сложности с логистикой и поставщики начали повышать цены. В отдельных моментах рост достигал 15-30%, что отражалось на конечной стоимости мебели и товаров для дома.

"Если смотреть в совокупности, то в среднем наши товары подорожали на 10-15%", — сказал Гришаков, заметив, что теперь цены все же стали понемногу снижаться.

Собеседник агентства подчеркнул, что мебельные ритейлеры сильно зависят от поставщиков и не имеют возможности сдерживать рост цен за счет своей маржи, так как она и без того достаточно низкая.

"Надеюсь, если курс доллара останется на уровне 75-80 рублей, хотя бы на какой-то горизонт, то общее повышение цен против января будет минимальным, на 10%", — заключил он.

Полностью интервью с Максимом Гришаковым читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" в 10.00 мск.